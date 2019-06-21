Passa ai domiciliari su istanza della difesa. In precedenza il Riesame ha annullato l’ordinanza per quanto attiene l’associazione mafiosa

Passa dal carcere agli arresti domiciliari Angelo David, 36 anni, di Piscopio, coinvolto nell’operazione “Rimpiazzo” della Dda di Catanzaro contro il clan dei Piscopisani e detenuto per la detenzione ai fini di spaccio di 500 grammi di cocaina. Il gip distrettuale di Catanzaro ha accolto un’istanza degli avvocati Francesco Muzzopappa e Maria Grazia Pianura ed ha ritenuto attenuate le esigenze cautelari e da qui la concessione degli arresti domiciliari.

Il 9 maggio scorso, invece, il Tribunale del Riesame ha annullato per Angelo David – alias “Giotto” – l’ordinanza di custodia cautelare per quanto attiene il reato di associazione mafiosa. In questo caso Angelo David è accusato di aver fatto parte della “società minore” di Piscopio con il grado di “picciotto”.

