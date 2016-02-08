Commovente messaggio indirizzato al sacerdote suicida da alcuni giovani di Tropea: «Sei sempre stato il nostro faro».

La città è ancora attonita per la tragica scomparsa di padre Aldo Lamanna che, nel pomeriggio di venerdì scorso, si è lanciato dalla rupe ponendo fine alla propria esistenza. Ancora incerte le cause di un gesto inspiegabile, anche se negli ultimi giorni l’atteggiamento di padre Aldo era apparso insolito.

Religioso cade dalla rupe di Tropea e muore sul colpo

Era sempre triste, malinconico e soprattutto aveva pronunciato quelle parole durante la sua ultima omelia del venerdì mattina, quasi un’invocazione d’aiuto: «Pregate per me perché sto attraversando un brutto momento». Padre Aldo, originario di Polistena, era priore del locale convento francescano ed era molto amato dalla comunità.

Lo testimoniano le centinaia di persone che ieri hanno partecipato ai suoi funerali (foto) e i tanti messaggi postati sul Facebook. Uno di questi, scritto da un ragazzo, è particolarmente toccante. Ne riportiamo alcuni stralci.

«Caro Aldo sono cinque anni che ti conosciamo e grazie a te sono stati anni di crescita spirituale e umana. La bontà e la determinazione del tuo carattere, ma anche la gentilezza di un animo nobile, la sincerità di chi incondizionatamente ama il prossimo, la sensibilità verso i ragazzi che oggi vivono in una società sterile, povera di valori e carente di certezze. Questi sono alcuni dei tuoi valori che indegnamente condividiamo con te».

E ancora «nei momenti bui di tanti ragazzi sei sempre stato il loro faro, senza riserve, testimoniando l’amicizia, quella autentica, donandogli sollievo, come pochi nella loro vita hanno saputo fare. Tu per noi sei un angelo, ma non solo adesso, lo eri anche prima di questa tua assurda prematura partenza. Ancora non riusciamo a crederci, o meglio non vogliamo accettare la tua inaspettata scomparsa… La tua angelica essenza vivrà per sempre nei nostri cuori».

Padre Aldo Lamanna si è suicidato – VIDEO