Per cause ancora in corso di accertamento un incendio si è sviluppato in uno studio commerciale situato accanto alla redazione de Il Quotidiano del Sud

Paura su corso Vittorio Emanuele III a Vibo e nella redazione vibonese de il “Quotidiano del Sud”. Per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 17, nell’appartamento attiguo alla sede del giornale, occupato dagli uffici di uno studio commerciale, si è sviluppato un incendio che in pochi minuti ha avvolto i locali.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme evitando così che le stesse si propagassero negli altri appartamenti. Secondo alcune testimonianze l’incendio sarebbe stato preceduto da un’esplosione di cui non si conosce la natura. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Per consentire l’accesso dei mezzi di soccorso al luogo interessato dall’incendio, i Vigili del fuoco hanno dovuto sollevare di peso una delle panchine in pietra poste all’imbocco di corso Vittorio Emanuele con finalità antiterrorismo. Apprensione tra i molti passanti che a quell’ora affollavano il corso cittadino per gli acquisti natalizi ma, fortunatamente, nessuna conseguenza a persone è da segnalare.