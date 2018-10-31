L’area è lasciata in condizioni di abbandono, senza asfalto e con gravi pericoli per anziani e disabili

Disagi su disagi al Poliambulatorio di Vibo Valentia ubicato a Moderata Durant. L’area destinata al parcheggio è infatti ridotta in condizioni vergognose, non degna di una struttura sanitaria di un capoluogo di provincia. Nonostante la stessa ospiti anche un centro per anziani ed un centro per la fisioterapia, manca l’asfalto nell’area destinata al parcheggio, con la conseguenza che anziani e persone con disabilità sono costretti a divincolarsi in carrozzella o con le stampelle fra buche, pozzanghere e strade lasciate in terra battuta.

Una situazione di pericolo, quindi, oltre che igienicamente inaccettabile. Manca infatti una pulizia adeguata dell’intera zona, lasciata fra erbacce e sporcizia e non mancano i disagi pure alla circolazione stradale, rallentata a causa dell’enorme afflusso di veicoli e dalla mancanza di parcheggi in numero adeguato. Le foto che pubblichiamo parlano da sole. Dal Comune di Vibo Valentia una maggiore attenzione all’intera area – ed in tempi rapidi – non guasterebbe affatto…