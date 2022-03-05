Il ricercato di Nicotera scovato dalla Guardia di finanza e dalla polizia in via Tuscolana. E’ il fratello del broker della cocaina Domenico, ucciso nel 2011

Amava tenersi informato Giuseppe Campisi, il latitante di Nicotera catturato a Roma dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza. In particolare amava tenersi informato attraverso la lettura di libri sulla ‘ndrangheta e anche sulla loggia massonica P2 di Licio Gelli. Il Gico della Guardia di finanza di Catanzaro e la Squadra Mobile di Vibo Valentia, con il supporto dello Scico e dello Sco, nel corso di una perquisizione in un appartamento in via Tuscolana a Roma, in uso a Campisi, ha trovato infatti anche libri sulla ‘ndrangheta, di cui uno “Complici e colpevoli” scritto dal procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri e dallo studioso Antonio Nicaso. Presente pure un libro sui killer della ‘ndrangheta ed un volume sui “Soldi della P2”, insieme ad altri volumi. Nell’appartamento sono stati poi trovati numerosi telefonini cellulari di ultimissima generazione, un computer ed una parrucca. [Continua in basso]

Giuseppe Campisi ha scontato 30 anni per omicidio (commesso a Milano) e associazione mafiosa. Viene ritenuto uno dei principali broker della cocaina in Italia ed è fratello di Domenico Campisi, altro broker di primaria grandezza del narcotraffico ucciso nel giugno 2011 sulla provinciale per Nicotera. Un delitto, quest’ultimo, rimasto ad oggi impunito nonostante le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Lino Furfaro di Gioia Tauro abbiano chiaramente indicato da tempo (dal 2016) mandanti ed esecutori del fatto di sangue e spiegato le ragioni di un omicidio eccellente da ricercarsi in una vendetta del clan Mancuso contro un personaggio divenuto scomodo nello scacchiere del narcotraffico al pari di Vincenzo Barbieri, altro broker internazionale della cocaina ucciso invece qualche mese prima a San Calogero. Delitto, anche questo, rimasto del tutto impunito.