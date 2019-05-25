Il fatto si è verificato ad Acquaro dove un serbatoio di Gpl a servizio di un’abitazione ha subito una fuoriuscita per la quale si è reso necessario l’intervento del nucleo Nbcr di Catanzaro

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti nella serata di ieri, venerdì 24 maggio, ad Acquaro, per una perdita di gas Gpl da un serbatoio a servizio di una civile abitazione. Dopo aver intercettato la perdita si è reso necessario procedere alla messa in sicurezza del serbatoio e pertanto è stato richiesto l’intervento del nucleo Nbcr (Nucleare batteriologico chimico radiologico) del Comando provinciale di Catanzaro specializzato nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza di scenari che vedono coinvolti serbatoi contenenti Gpl. Gli operatori, specializzati con la formazione in specifici corsi e continui addestramenti, hanno messo in sicurezza il serbatoio attraverso la combustione del gas con l’impiego di un’attrezzatura (candela) che ha consentito al Gpl di bruciare in sicurezza. Le operazioni si sono concluse alle ore 3 circa.