<p><strong>Autovettura in fiamme lungo l’autostrada A2 nel tratto vibonese</strong> e in prossimità dello svincolo di <strong>Pizzo</strong>. Un’utilitaria che procedeva in direzione Sud, per cause ancora in corso di accertamento, è stata avvolta dalle fiamme intorno alle 15 di oggi.<strong> Illeso il conducente</strong> che è riuscito ad arrestare la marcia e ad abbandonare il veicolo primo che lo stesso fosse completamente distrutto dal rogo. Sul posto la<strong> Polizia stradale</strong>, personale <strong>Anas</strong> e dei <strong>Vigili del fuoco</strong> del Comando provinciale di Vibo Valentia che hanno provveduto ad estinguere l’incendio. Durante le operazioni di spegnimento la corsia sud nel tratto Pizzo-Sant’Onofrio <strong>è stata temporaneamente chiusa al traffico</strong>.</p>\n\n \n\n<p>\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28911"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p>\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28912"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p> </p>