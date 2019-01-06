La cabina del mezzo è stata avvolta dalle fiamme per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto Anas, Vigili del fuoco e Polstrada

Autocarro in fiamme lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto vibonese e a poca distanza dallo svincolo di Sant’Onofrio. La cabina del mezzo, probabilmente per un guasto all’impianto frenante, è stata avvolta dalle fiamme mentre il camion stava percorrendo il tratto in salita successivo il viadotto autostradale che sovrasta Pizzo. Il conducente, un commerciante di frutta di Vibo, accortosi per tempo dell’incendio, è riuscito fortunatamente ad arrestare la marcia e ad abbandonare il veicolo allontanandosi per dare l’allarme. Sul posto è rapidamente intervenuto personale dell’Anas, che ha provveduto a segnalare il mezzo fermo ai veicoli che sopraggiungevano, i Vigili del fuoco e la Polizia stradale di Vibo Valentia. Il traffico, non particolarmente intenso, è stato temporaneamente interrotto.