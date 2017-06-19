Il mezzo ha preso fuoco per cause ancora da stabilire mentre viaggiava in direzione Nord. Incolume l’autista che è riuscito a condurre l’autoarticolato in piazzola di sosta e a scendere prima che la cabina venisse avvolta dall’incendio

Un autoarticolato ha preso fuoco, per cause ancora da stabilire, mentre percorreva il tratto autostradale dell’A2 Salerno-Reggio Calabria tra gli svincoli di Pizzo Calabro e Lamezia Terme.

L’incendio si è sviluppato al bordo del mezzo, che viaggiava in direzione Nord, mentre lo stesso si trovava all’altezza del km 331 poco distante dallo svincolo di Pizzo. Incolume l’autista che è riuscito a condurre il Tir in una piazzola di sosta e a scendere dal mezzo prima che le fiamme avvolgessero completamente la cabina, distruggendola.

Sul posto, pronto l’intervento della Sezione della Polizia stradale di Vibo Valentia e dell’Anas che hanno provveduto a regolare la viabilità e ad evitare ulteriori disagi agli automobilisti in transito. Nel luogo dell’accaduto, per domare le fiamme e impedire che le stesse si estendessero ai due rimorchi, sono sopraggiunti i Vigili del fuoco (foto in basso).

Il traffico non ha subito significative ripercussioni.