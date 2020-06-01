L’animale è caduto in un burrone di circa 60 metri e per recuperarlo si è reso necessario il ricorso a personale del nucleo Speleo alpino fluviale

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti, oggi 1 giugno, in località Salamò, nella frazione Papaglionti del comune di Zungri, per il recupero di una pecora. L’animale, nella giornata di ieri, era caduto da un dirupo di circa 60 metri riuscendo a fermare la sua corsa su uno spuntone di roccia ad una profondità di circa 25 metri senza alcuna possibilità di risalire. Il proprietario, una volta individuato l’animale, ha allertato i soccorsi che sono intervenuti con il nucleo Speleo alpino fluviale (Saf) e, attraverso apposite tecniche di discesa, hanno raggiunto l’ovino e l’hanno riportato sulla sommità del dirupo consegnandolo al proprietario.