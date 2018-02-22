Deve scontare due anni agli arresti domiciliari per ricettazione in quanto trovato il 10 agosto 2010 in possesso di due assegni provento di un rapina. Per tale ragione i carabinieri della Stazione di Dinami hanno eseguito un ordine di esecuzione per espiazione di pena definitiva nei confronti di Giuseppe Papalia, 29enne, originario di Vibo Valentia, ma residente a Dinami, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti.

 