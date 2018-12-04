L’incidente nel tratto vibonese dell’autostrada nella tarda serata di ieri. L’uomo è stato sbalzato fuori dalla cabina finendo in un pozzetto. Sul posto 118, Vigili del fuoco, Anas e Polstrada

Grave incidente stradale lungo la corsia sud dell’autostrada A2 del Mediterraneo, intorno alle 23.45 di ieri sera, al chilometro 337, nei pressi dello svincolo di Pizzo. Il conducente di un autoarticolato, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo andando a sbattere violentemente contro la barriera guardrail. Nell’impatto il camionista è stato sbalzato all’esterno della cabina andando a finire in un pozzetto di raccolta delle acque reflue. Dopo le prime cure ricevute dal personale sanitario Suem118, l’uomo, un 65enne di Potenza, è stato trasportato all’Ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia in codice rosso. La corsia Sud dell’A2 è rimasta chiusa per il periodo necessario alle operazioni di messa in sicurezza e recupero dell’autoarticolato, ultimate alle ore 1.30 circa. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia, l’Anas e la Polizia stradale.