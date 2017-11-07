Tutti gli articoli di Cronaca
Intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia nel viadotto ferroviario San Francesco ubicato in contrada Angitola. Alcune porzioni di intonaco si sono staccate causando di conseguenza dei seri pericoli all’incolumità pubblica ed al passaggio dei treni. Per tali ragioni si è reso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco partiti dalla sede centrale di Vibo.
Del distacco dell’intonaco è stata avvertita anche la Rete ferroviaria italiana (Ferrovie dello Stato) che gestisce il viadotto in questione non distante dallo svincolo autostradale di Pizzo Calabro. Le operazioni dei vigili del fuoco hanno reso necessario il rallentamento di alcuni treni.