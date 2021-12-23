I carabinieri nell’agosto scorso hanno scoperto e poi estirpato 236 piante di canapa indiana

Passa dagli arresti domiciliari all’obbligo di dimora nel comune di residenza, Nicola La Rosa, 48 anni, di Calimera (frazione di San Calogero), arrestato nell’agosto scorso dai carabinieri mentre era intento curare una piantagione di marijuana. Il gup del Tribunale di Vibo Valentia, Marina Russo, ha infatti accolto un’istanza dell’avvocato Carmine Pandullo. Nicola La Rosa sarà giudicato con il rito abbreviato che comporta in caso di condanna uno sconto di pena pari ad un terzo.



La sostanza stupefacente era stata scoperta dai carabinieri nel territorio comunale di Nicotera in località Piana dei Buccieri.La piantagione di marijuana era disposta su tre piccoli terrazzamenti ben nascosti tra alberi e piante spinose. Anche tutta l’attrezzatura agricola e gli impianti di irrigazione, comprensivi di cisterne d’acqua, erano stati ben occultati insieme a vari contenitori di fertilizzanti, concimi e insetticidi. I carabinieri del Nucleo Operativo di Tropea e della Stazione di Nicotera, oltre ai Cacciatori di Calabria avevano estirpato in totale 236 piante di marijuana, il cui valore potenziale sul mercato, una volta ultimato il ciclo di produzione, è stimato in oltre 100.000 euro.