La vittima, un 85enne nato in Svizzera in vacanza a Nicotera, è stato derubato della sua auto e di pochi contanti. Quindi il malvivente ha tentato una rapina in un centro scommesse per poi essere rintracciato dai carabinieri e fermato dopo aver provato a scappare. Caccia ai complici

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia, con la collaborazione dei colleghi delle Stazioni di Nicotera e Zungri hanno sottoposto al fermo di indiziato di delitto per i reati di rapina continuata aggravata in concorso, sequestro di persona, lesioni personali in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, Mirco Furchì, pregiudicato 25enne residente a Limbadi. In particolare l’attività investigativa posta in essere dai militari sin dalle prime ore del mattino ha permesso di accertare che Furchì, nel corso della notte e in concorso con altre tre persone in fase di identificazione, intorno alle 24 del giorno precedente, a Nicotera, aveva aggredito, picchiato e sequestrato un 85enne nato in Svizzera in vacanza nella località costiera vibonese, per poi trasportarlo nel vicino comune di Zungri dove lo avrebbe rapinato di 70 euro e della sua autovettura, un’Audi A3. La vittima, abbandonata per strada, è stata poi soccorsa da alcuni passanti e trasportata in autombulanza all’ospedale di Vibo Valentia dove si trova tuttora ricoverata per “contusioni multiple da riferita aggressione, traumatismo della testa, ferite multiple da taglio e contusioni, ferite e contusioni alle mani, contusioni alle gambe con escoriazioni”. Successivamente, intorno all’1.15, a bordo dell’auto rubata all’anziano e armato di pistola, tentava una rapina ai danni della sala scommesse Snai di Ionadi che non andava a buon fine atteso che le casse e i dipendenti erano protetti da vetri e porte blindate riuscendo comunque ad impossessarsi di circa 200 euro sottratti ad un giovane avventore presente nella sala.

Le immediate e successive operazioni di ricerca consentivano di rintracciare Furchì nella sua abitazione con addosso ancora gli abiti utilizzati al momento delle rapine (foto a sinistra) oltre ad un paio di guanti da lavoratore di colore giallo con bordi neri, identici a quelli indossati dal rapinatore; 1 coltello con manico in legno e lama di 6 cm, compatibile con quello sottratto al turista svizzero ed utilizzato dai criminali per le lesioni, con tracce ematiche sulla lama. Da ultimo veniva rinvenuta anche una somma di denaro pari a 1.245 euro, certamente provento delle attività illecite consumate, nonché le chiavi dell’autovettura Audi A3 di proprietà del povero malcapitato. Il 25enne, fiutato il rischio di essere arrestato, tentava di darsi alla fuga venendo rincorso dai militari che, a seguito dell’inseguimento della successiva colluttazione riportavano lesioni lievi. Immediatamente dopo l’arresto il fermato è stato tradotto casa circondariale di Vibo Valentia a disposizione dell’autorità giudiziaria.