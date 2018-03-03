Il personale del Comando provinciale di Vibo ha provveduto a rimuovere il rischio attraverso il taglio dell’albero d’alto fusto

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti a San Costantino Calabro, lungo la via Provinciale per la presenza di alcuni rami pericolanti su un pino marittimo.

L’albero, che si trovava all’interno di cortile di una scuola materna, era secco e pertanto i Vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione del pericolo imminente attraverso il taglio.