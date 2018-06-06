L’uomo, un 59enne del luogo con precedenti di polizia, è stato posto ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria

I carabinieri della Stazione di Briatico, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di armi, hanno arrestato per detenzione abusiva di armi e munizioni Alfredo Mandaradoni, pensionato 59enne del luogo, con piccoli precedenti di polizia. In particolare i militari, nel corso di una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto all’interno del garage, occultata in una betoniera, una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa oltre ad una scatola contenente 37 munizioni dello stesso calibro. Per l’arrestato sono stati disposti i domiciliari in attesa del giudizio.