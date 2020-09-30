I carabinieri trovano anche un fucile appartenuto al defunto padre ma non regolarizzato con la denuncia

Prosegue senza sosta l’azione di ricerca di armi illegalmente detenute sul territorio vibonese, così come pubblicamente auspicato in più occasioni dal Procuratore Camillo Falvo. Ancora una volta a Zungri, dove qualche giorno fa i militari del Nucleo Operativo di Vibo avevano scovato in un cantiere un’arma con matricola abrasa, arrestando un imprenditore già noto alle forze dell’ordine, i carabinieri della locale Stazione, a seguito di una perquisizione nel garage di un’abitazione di campagna, hanno rinvenuto un’altra pistola calibro 7,65 Browning, sempre con matricola abrasa e completa di munizionamento. E’ così scattato l’arresto per il 55enne Augusto Ruggero Raffa, che è finito ai domiciliari, su disposizione del pm della Procura di Vibo Ciro Lotoro. Rinvenuto anche un fucile calibro 12, di proprietà del defunto padre, il cui possesso non era stato regolarizzato con la prescritta denuncia alle autorità di pubblica sicurezza. Anche in questo caso, è scattato il sequestro dell’arma.