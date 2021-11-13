Dopo cinque mesi di arresti domiciliari arriva la sentenza di assoluzione del Tribunale di Vibo. Per le medesime contestazioni a febbraio è stato invece condannato il padre

Il Tribunale collegiale di Vibo ha assolto Marco Fuduli, 31 anni, di Filandari, per non aver commesso il fatto. Era stato arrestato nell’ottobre dello scorso anno dai carabinieri, unitamente al padre Nazzareno Fuduli, per la detenzione illegale di una pistola calibro 7,65 con matricola punzonata e corredata da 18 munizioni. Anche il pm Corrado Caputo aveva chiesto per l’imputato l’assoluzione. Marco Fuduli era difeso dagli avvocati Giuseppe Grande e Francesco Arena.L’istruttoria dibattimentale non ha fatto emerge nessun quadro indiziario tale da far presumere una qualsivoglia attività di concorso (neanche morale) nei reati in contestazione. Antonio Nazzareno Fuduli era stato invece condannato con rito abbreviato ad un anno e quattro mesi nel febbraio scorso. Era difeso dall’avvocato Giuseppe Grande e nei suoi confronti il pm aveva chiesto 2 anni e 8 mesi. Già nel corso dell’interrogatorio di garanzia, Antonio Nazzareno Fuduli si era assunto la paternità dell’arma mentre il figlio Marco (che ha patito cinque mesi di arresti domiciliari) aveva dichiarato di non sapere nulla della sua presenza. La pistola è stata trovata dai militari dell’Arma in un capannone adibito a pagliaio nel territorio di Filandari.

LEGGI ANCHE: ‘Ndrangheta: processo Nemea e Rinascita, 7 condanne a Vibo per il clan Soriano di Filandari