La scoperta ad opera della polizia al termine di una perquisizione domiciliare nell’attività commerciale del giovane. Sequestrata anche la somma di quattromila euro

Personale della Squadra Mobile di Vibo Valentia e del Posto fisso di Tropea, con l’ausilio di un’unità cinofila, hanno arrestato in flagranza di reato a San Gregorio d’Ippona Filippo Raniti, 29 anni, del luogo, accusato dei reati di detenzione abusiva di arma, ricettazione e detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane, all’esito di una perquisizione domiciliare ad opera della polizia, è stato trovato in possesso di una pistola marca Walther 9×21, risultata rubata il 17 giugno 2019 a Frascati, con caricatore inserito e rifornito di otto cartucce. Il tutto è stato scoperto dalla polizia ben occultato dietro uno scaffale del negozio “A tutto gas” di proprietà del ventinovenne, unitamente ad una scatola contenente ulteriori 25 cartucce.

Il controllo ha consentito di sequestrare anche tre grammi di cocaina, unitamente a materiale per la pesatura e il confezionamento della sostanza stupefacente, nonché banconote di vario taglio per una somma totale di 4.070,00 euro. Filippo Raniti è stato condotto nel carcere di Vibo Valentia. L’udienza di convalida è stata fissata dal gip del locale Tribunale, Francesca Del Vecchio, per lunedì prossimo. E’ difeso dagli avvocati Tommaso Scerbo e Diego Brancia.