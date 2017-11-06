L’uomo si sarebbe lanciato dal balcone di casa. Gravi le sue condizioni

Elisoccorso atterrato nei pressi del cimitero di Pizzo Calabro nel pomeriggio per soccorrere una persona del luogo che si sarebbe lanciata dal balcone di casa al terzo piano. Il 51enne – da tempo disoccupato – ha riportato gravi ferite a seguito dell’impatto con il suolo. E’ stato trasferito dalla contrada La Parrera all’ospedale di Catanzaro dopo che i sanitari dell’ospedale di Vibo, per primi intervenuti sul posto, si sono resi subito conto della gravità della situazione. Ancora tutta da chiarire la dinamica della caduta. Sul posto i carabinieri della locale Stazione.