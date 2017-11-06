Elisoccorso atterrato nei pressi del cimitero di Pizzo Calabro nel pomeriggio per soccorrere una persona del luogo che si sarebbe lanciata dal balcone di casa al terzo piano. Il 51enne – da tempo disoccupato – ha riportato gravi ferite a seguito dell’impatto con il suolo. E’ stato trasferito dalla contrada La Parrera all’ospedale di Catanzaro dopo che i sanitari dell’ospedale di Vibo, per primi intervenuti sul posto, si sono resi subito conto della gravità della situazione. Ancora tutta da chiarire la dinamica della caduta. Sul posto i carabinieri della locale Stazione. 

 

 