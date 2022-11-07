Tutti gli articoli di Cronaca
Cambio al vertice della Questura di Vibo Valentia. Al questore Raffaele Gargiulo – che si era insediato a Vibo nell’ottobre del 2020 – subentra Cristiano Tatarelli che nel marzo scorso è stato promosso questore. Per dodici anni è stato a capo della Squadra Mobile di Frosinone assicurando alla giustizia pericolosi killer della camorra, pericolosi latitanti.
Classe 65, nato a Lenola in provincia di Latina, laureato in giurisprudenza, entra in Polizia di Stato, dopo aver superato il concorso di Vice Commissario, nel 1991.Dopo il corso di formazione viene inviato, nel ’92, presso il Commissariato di Gela, in provincia di Caltanissetta. Nel 1994 viene chiamato a dirigere il Commissariato di Polizia di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria e nel 1996 arriva a Frosinone, dove assume l’incarico di capo della Squadra Mobile della locale Questura. Nel 2008 diviene dirigente del Commissariato di Formia e nel 2009 assume la guida della Squadra Mobile di Latina fino al 2013, quando, con la nomina a primo dirigente, diviene dirigente del Commissariato di Scampia, a Napoli, fino al 2016, anno in cui raggiunge Latina, con l’incarico di Vicario. Nel 2019 Cristiano Tatarelli arriva a Milano ed ora a Vibo Valentia.