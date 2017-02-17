Il dirigente generale di Pubblica sicurezza è al suo primo incarico di prefetto. Succede a Carmelo Casabona, prossimo alla pensione

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno, Marco Minniti, ha approvato il seguente movimento di Prefetti: Gabriella Tramonti, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Rimini, cessando dalla disposizione con incarico ai sensi della legge n. 410/91; Rita Piermatti, da Viterbo è collocata a disposizione con incarico, ai sensi della legge n. 410/91; Guido Nicolò Longo (foto), dirigente Generale di P.S.

nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Vibo Valentia; Nicolò D’Angelo, dirigente generale di P.S. nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Viterbo.

Cambio della guardia in Prefettura: a Vibo arriva Guido Longo, il superpoliziotto che arrestò “Sandokan”