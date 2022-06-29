Il Tribunale riqualifica per l’ex segretario del vescovo il reato di tentata estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragione. Esclusa l’aggravante mafiosa e la vicinanza al clan Mancuso

Esclusa l’aggravante mafiosa, reato riqualificato da tentata estorsione in tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, quindi, non luogo a procedere per intervenuta prescrizione in ordine a tale ultimo reato. Questa la sentenza del Tribunale collegiale di Vibo Valentia – presieduto dal giudice Tiziana Macrì – nei confronti di Graziano Maccarone, 43 anni, di San Calogero, già segretario particolare dell’ex vescovo di Mileto Luigi Renzo. Assoluzione perché il fatto non sussiste per Nicola De Luca 42 anni, di Rombiolo. Nei confronti di Graziano Maccarone, la Dda di Catanzaro aveva chiesto la condanna a 7 anni e 6 mesi, mentre per Nicola De Luca la stessa Procura distrettuale aveva chiesto l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato. [Continua in basso]

I due sacerdoti erano finiti sotto processo con l’accusa di aver costretto con violenza o minaccia R.M. a restituire una somma di denaro ammontante ad 8.950 euro, ricevuta in prestito dai due prelati, Nicola De Luca e Graziano Maccarone (rispettivamente 2.050,00 euro e 6.700 euro), per estinguere un debito originariamente contratto dal debitore e da una sua figlia con una terza persona che nel 2012 aveva ottenuto un’ordinanza dal giudice dell’esecuzione con l’assegnazione da parte della figlia di R.M. di beni per un valore di novemila euro, così dichiarando estinta la procedura esecutiva.



Per evitare l’espropriazione dei beni pignorati alla figlia di R.M., i due prelati Graziano Maccarone e Nicola De Luca (ma per quest’ultimo è stata chiesta l’assoluzione) in un primo tempo sarebbero andati incontro alle richieste di aiuto loro rivolte loro da R.M., con don Nicola De Luca che gli avrebbe prestato la somma di 2.050,00 euro. Quindi, su richiesta del debitore, Graziano Maccarone avrebbe preso contatti con il creditore per consegnargli l’ulteriore somma di 6.700 euro, concordando con il debitore che non era necessario restituire l’intera somma data in prestito e che in ogni caso la restituzione sarebbe avvenuta in diverse rate, non appena il debitore avesse avuto la disponibilità di denaro e comunque a partire da Pasqua dell’anno successivo, cioè il 2013.

Nel frattempo Graziano Maccarone, secondo l’accusa, avrebbe inviato in due mesi oltre tremila contatti telefonici (in maggioranza messaggi a sfondo sessuale) ad altra figlia invalida del debitore, facendosi inviare foto compromettenti e facendosi recapitare indumenti intimi dalla ragazza per il tramite di conoscenti per poi invitare la stessa ragazza in un albergo di Pizzo. Incontro, quest’ultimo, che tuttavia non aveva poi luogo. Dal 12 dicembre del 2012, ad avviso della Dda di Catanzaro, don Graziano Maccarone avrebbe quindi cambiato radicalmente atteggiamento, chiedendo al debitore l’immediata restituzione delle somme di denaro per sé e per don Nicola De Luca per poi invitare lo stesso debitore nello studio di don Nicola De Luca al fine di chiarire quanto accaduto con la figlia, invitando anche quest’ultima a prendervi parte. Il 6 febbraio 2013, i due prelati si sarebbero così incontrati con il loro debitore. In tale occasione, don Graziano Maccarone avrebbe affermato che i soldi dati al creditore gli erano stati consegnati da alcuni suoi cugini di Nicotera Marina ai quali avrebbe dovuto restituire al più presto il denaro, evocando la propria vicinanza alla famiglia mafiosa dei Mancuso.



Inoltre, alla richiesta da parte del debitore di poter avere – prima di adempiere al pagamento – una copia della liberatoria firmata dal creditore, don Graziano Maccarone avrebbe affermato di non avere alcuna ricevuta del pagamento effettuato. Una circostanza, secondo l’accusa, non vera poiché dagli atti emergeva invece che il sacerdote si era munito di una scrittura privata. Don Graziano Maccarone, secondo la ricostruzione della Squadra Mobile di Vibo Valentia e della Dda, avrebbe inoltre contattato un proprio cugino di Nicotera, ritenuto vicino al boss Pantaleone Mancuso, detto “Scarpuni”, invitando il suo amico sacerdote don Nicola De Luca a farsi da parte perché avrebbe recuperato il denaro “per vie traverse” attraverso “i suoi cugini” evocando anche il nome del boss Luigi Mancuso, definito da don Graziano Maccarone come “il capo dei capi”. Le contestazioni coprono un arco temporale che va dal dicembre del 2012 a fine marzo del 2013 con luoghi di commissioni indicati in Tropea, Nicotera, Mileto e Vibo Valentia.

Il Tribunale ha deciso, quindi, che non c’è stata alcuna tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, ma un tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni da parte di don Graziano Maccarone. Tale ultimo reato è però caduto in prescrizione.

Graziano Maccarone era difeso dagli avvocati Nicola D’Agostino e Fortunata Iannello, mentre Nicola De Luca, ex reggente della chiesa “Madonna del Rosario” di Tropea ed ex rettore del Santuario di Santa Maria dell’Isola, era assistito dall’avvocato Giovanni Vecchio.

R.M., unitamente ad una figlia, erano assistiti quali parti civili dagli avvocati Michele Gigliotti e Daniela Scarfone.

