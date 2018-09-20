<p>Citazione in giudizio quale <strong>responsabile civile</strong> nel processo per la <strong>morte di Alfonso Mosca.</strong> E’ quanto disposto con proprio decreto dalla <strong>Corte d’Assise di Catanzaro</strong> nei confronti <strong>dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo</strong> Valentia per la quale è stata ordinata la comparsa in giudizio per l’udienza del prossimo 25 settembre. Per tutelare le proprie ragioni e “sostenere l’assenza di responsabilità penali a carico dei propri dipendenti imputati”,<strong> l’Asp</strong> ha così deciso di affidarsi <strong>all’avvocato Francesco Procopio</strong>, legale dell’ente, al quale è stato conferito l’incarico per la rappresentanza e la difesa dell’Azienda dinanzi alla <strong>Corte d’Assise di Catanzaro.</strong> Abbandono di persona incapace e maltrattamenti che hanno portato alla<strong> morte di Alfonso Mosca,</strong> i reati contestati dalla Procura di Vibo e per i quali il gup ha disposto il<strong> rinvio a giudizio di 9 indagati</strong> nei cui confronti il processo si aprirà il 25 settembre prossimo. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-22018"></div>\n\n<strong>Alfonso Mosca</strong> era <strong>ospite della Rsa di Moderata Durant</strong> a Vibo Valentia ed è poi deceduto a Serrastretta, in provincia di Catanzaro, il 29 dicembre 2005. Dinanzi alla Corte d’Assise di Catanzaro, oltre <strong>all’Asp</strong> che viene citata quale <strong>responsabile civile,</strong> dovranno comparire sul banco degli <strong>imputati: Giuseppe Iorfino</strong>, 62 anni, di Arena, nelle vesti di responsabile sanitario della struttura (difeso dall’avvocato Luigi Giancotti); <strong>Luciano Scarmato</strong>, 63 anni, di Vibo Valentia, caposala; gli infermieri professionali, in servizio nella Rsa,<strong> Rosa De Filippis,</strong> 53 anni, di Bivona, <strong>Patrizia Giordano,</strong> 51 anni, di Vibo, <strong>Salvatore Maiorana</strong>, 51 anni, di Jonadi, <strong>Antonio Potenza,</strong> 61 anni, di Piscopio, <strong>Francesco Scidà</strong>, 59 anni, di Vazzano,<strong> Maria Teresa Mandaradoni</strong>, 42 anni, di Vibo (tutti difesi dall’avvocato Emilio Stagliano) e <strong>Maria Concetta Macaluso</strong>, 46 anni, di Vibo Marina (avv. Giuseppe Di Renzo). Gli imputati erano già stati rinviati a giudizio nel gennaio del 2011 con le accuse, a vario titolo, di maltrattamenti, lesioni e omicidio colposo. Una volta in corso il dibattimento dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, la <strong>Procura</strong> ha però <strong>modificato i capi di imputazione</strong>, riformulando le accuse e contestando a vario titolo reati più gravi (abbandono di persona incapace e maltrattamenti che hanno portato alla morte di una persona) la cui competenza a celebrare il processo spetta alla <strong>Corte d’Assise. </strong>Ad avviso della Procura, gli indagati con le loro condotte avrebbero provocato il <strong>decesso dell’anziano</strong>. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-20785"></div>\n\nSarebbero responsabili, ognuno per i rispettivi ruoli, del <strong>concorso di cause</strong> che tra agosto e settembre 2005 determinò un peggioramento delle condizioni di salute di <strong>Alfonso Mosca,</strong> al quale <strong>non sarebbero stati forniti cibo e liquidi</strong> in modo adeguato. A seguito della morte dell’anziano, i familiari hanno presentato una denuncia-querela dando così il via alle indagini. Secondo l’accusa, gli imputati avrebbero provocato, ognuno per le rispettive competenze, un <strong>peggioramento delle condizioni di salute</strong> di Alfonso Mosca. Quadro aggravato da patologie di altra natura che avrebbero poi portato al decesso dell’anziano. In particolare, l’ufficio di Procura – sulla scorta delle risultanze della consulenza svolta dal medico legale Massimiliano Cardamone e delle indagini dei militari dell’Arma del Nucleo investigativo – sostiene che non sarebbero stati forniti cibo e liquidi in modo adeguato ad Alfonso Mosca, ricoverato nella Rsa e persona anziana non in grado di gestirsi autonomamente. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-20820"></div>\n\nAgli imputati viene mossa <strong>l’accusa di non essersi presi cura della persona</strong> di Alfonso Mosca e della sua igiene, “lasciandolo <strong>sporco nei suoi escrementi</strong> e non fornendogli quelle prestazioni necessarie ad impedire la formazione di <strong>piaghe da decubito”</strong>. Inoltre, sempre secondo l’ipotesi accusatoria, in alcune occasioni l’anziano sarebbe stato “redarguito e <strong>picchiato</strong> per farlo desistere dal lamentarsi e chiedere aiuto al fine di ottenere il soddisfacimento dei bisogni primari”. Gli imputati, inoltre, nell’ambito delle proprie specifiche competenze, sarebbero giunti “finanche a <strong>legare l’uomo nudo al letto oppure a delle sedie”</strong>. Così facendo, secondo il pubblico ministero, gli imputati “non impedivano e cagionavano uno stato di <strong>malnutrizione</strong> proteico-energetico, disidratazione e, conseguentemente, l’allettamento dell’anziano”. Situazione che, unitamente a concause patologiche di altra natura, avrebbero determinato il decesso del paziente, avvenuto a Serrastretta, il 29 dicembre 2005. <strong>Parti offese</strong> nel procedimento, i prossimi congiunti di Alfonso Mosca, vale a dire Mirella, Silvana ed Emilia Mosca, assistite dall’avvocato Nicolino Panedigrano.</p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>