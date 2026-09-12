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Cronaca

Primo temporale e Vibo va in tilt: alberi abbattuti, una ventina gli interventi dei vigili del fuoco

12 settembre, 2026
ULTIMA ORA
Tragedia in mare

Incidente nautico a Vibo Marina, il padre di Domenico Campana: «Il suo iPhone ci ha avvertiti. Un ragazzo d’oro, ora vogliamo la verità»

A dieci giorni dalla morte del 26enne di Mirto Crosia nello scontro tra due natanti, papà Valentino racconta il dolore della famiglia, l’allarme automatico partito dal cellulare e i progetti che il figlio aveva per il futuro
Redazione
Incidente nautico a Vibo Marina, il padre di Domenico Campana: «Il suo iPhone ci ha avvertiti.\u00A0Un ragazzo d’oro, ora vogliamo la verità»\n
Emergenza senza fine

Ricordate Rosario Tavella? Il 70enne di Vena Superiore senza acqua in casa da maggio continua a cercare fontanelle dove riempire le taniche

VIDEO | Avevamo incontrato l’anziano a giugno davanti al Comune di Vibo mentre si approvvigionava da un rubinetto del Municipio, ora si rifornisce alla piscina comunale. «Ogni giorno così, non ce la faccio più»
Cristina Iannuzzi
Ricordate Rosario Tavella? Il 70enne di Vena Superiore senza acqua in casa da maggio continua a cercare fontanelle dove riempire le taniche\n
Dall’Arma

Controlli dei carabinieri nel Vibonese: un arresto e diverse denunce. A Porto Salvo scoperta una piantagione di cannabis

L’attività delle Compagnie di Vibo, Tropea e Serra San Bruno nel fine settimana. Controlli anche sulle strade: due patenti ritirate per alcol e uso di stupefacenti. A Nardodipace arrestato un uomo che aveva violato le prescrizioni dell’affidamento in prova ai servizi sociali. A Maierato sequestrati 48 chili di alimenti scaduti
Redazione
Controlli dei carabinieri nel Vibonese: un arresto e diverse denunce. A Porto Salvo scoperta una piantagione di cannabis\n
Coast to coast

Da Soverato a Pizzo, 55 chilometri in un giorno per l'impresa estrema di Gianluca Mollo: «Che bello, ma è stata dura»

Il giovane di Gioia Tauro, amante delle sfide, è partito dallo Jonio e ha raggiunto il Tirreno tra boschi, montagne, sentieri panoramici e borghi: «Toccato il mare mi sono gettato a terra in ginocchio»
Giuseppe Mancini
Da Soverato a Pizzo, 55 chilometri\u00A0in un giorno per\u00A0l'impresa estrema\u00A0di Gianluca Mollo: «Che bello, ma è stata dura»\n

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Prima campanella? Il caldo spaventa anche i sindaci

10 settembre 2026
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«Calabria: numeri impietosi, altro che social giulivi!»

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10 settembre 2026
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Incidente sulla Jonio-Tirreno, 3 morti e un ferito

10 settembre 2026
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Omicidio Chindamo, otto nuovi indagati

10 settembre 2026
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Cronaca

Incidente sulla Jonio-Tirreno, 3 morti e un ferito

10 settembre 2026
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’Ndrangheta

Processo Imponimento, chiesto un nuovo appello per 36 tra boss e colletti bianchi: ecco il ricorso della Pg in Cassazione – NOMI

Il procuratore generale Sforza si oppone ad assoluzioni e sconti di pena nel procedimento contro il clan Anello e chiede l’intervento della Suprema Corte. Chiesta la degradazione per il finanziere Bretti. L’accusa rileva gravi inosservanze come il mancato riconoscimento dell’illecita concorrenza e delle aggravanti mafiose
Alessia Truzzolillo
Processo Imponimento, chiesto un nuovo appello per 36 tra boss e colletti bianchi: ecco il ricorso della Pg in Cassazione –\u00A0NOMI\n
Mai abbassare la guardia

Vibonese, sventate cinque truffe: si spacciano per carabinieri e finanzieri ma le vittime non ci cascano e chiamano i carabinieri veri

Telefonate tra Zaccanopoli, Rombiolo, Mileto e Drapia: c’è chi invita le vittime a recarsi a Tropea, chi inventa una fantomatica rapina fatta con l’auto di famiglia e chi vuole «controllare» i gioielli. Tutti i tentativi sono falliti grazie alla reazione dei cittadini e all’intervento dell’Arma
Redazione
Vibonese, sventate cinque truffe: si spacciano per carabinieri e finanzieri ma le vittime non ci cascano e chiamano\u00A0i carabinieri veri\n
Testimonianza di fede

Mileto, la forza del papà del giovane Giuseppe Bianchi stroncato a 14 anni: «Prima di morire ha detto “non ho paura, Gesù è con me”»

A svelarlo il padre Salvatore: «Fortunato di aver vissuto 14 anni con lui. Era un angelo. Buono, generoso e profondamente religioso. Andremo avanti sapendo che ora è in pace»
Giuseppe Currà
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L’ultimo viaggio

Il dolore di Mileto ai funerali del 14enne Giuseppe Bianchi, la famiglia dona gli organi. Il vescovo ai genitori: «Siete come Maria sotto la croce»

VIDEO | Chiesa gremita per le esequie del ragazzo morto nel giorno del suo compleanno dopo il malore accusato durante un soggiorno in Grecia
Cristina Iannuzzi
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La foto

Tropea sotto il temporale, un fulmine illumina Santa Maria dell’Isola: lo scatto è spettacolare

Pioggia e intensa attività elettrica stanno interessando il Vibonese. Gianni Milasi ha fermato in una fotografia l’istante in cui una saetta attraversa il cielo sul promontorio simbolo della città
Redazione
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Maltempo

Primo temporale e Vibo va in tilt: alberi abbattuti sulle strade, una ventina gli interventi dei vigili del fuoco. In Viale della Pace tragedia sfiorata

FOTO e VIDEO | Un grande ramo di uno dei maestosi pini che costeggiano l’arteria in entrata in città si è abbattuto sulla carreggiata. Alberi sradicati anche sulla Statale 18 e un’auto danneggiata in via Alcide De Gasperi. Chiuso perché allagato il sottopasso di via Lacquari
Stefano Mandarano
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Tragico epilogo

«Sto lottando da mesi, mi stanno uccidendo»: il dolore e le accuse ai medici della 42enne di Tropea prima della morte

Romania Piccolo raccontava sui social i problemi di salute e gli interventi subiti. In uno degli ultimi commenti parole durissime contro chi l’aveva operata nei mesi precedenti. Ora le cause del decesso sono al vaglio della magistratura
Redazione
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Controlli del territorio

Oltre 4mila giocattoli e prodotti casalinghi irregolari, maxi sequestro della Finanza nel Vibonese

L’intervento della Fiamme gialle in un esercizio commerciale della provincia. Contestate al titolare violazioni delle norme a tutela dei consumatori
Redazione
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Nuovo milionario

Superenalotto, centrato il 6 da oltre 223 milioni di euro: è la seconda vincita più alta di sempre

Super jackpot a La Valletta Brianza, in provincia di Lecco: il colpo è arrivato con una schedina da cinque pannelli
Redazione Cronaca
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Territorio al setaccio

Concessioni balneari nel Vibonese, l'ombra delle infiltrazioni mafiose: 15 casi segnalati e 17 persone deferite

Ventuno stabilimenti sarebbero stati avviati in totale assenza di contratto di concessione. I Carabinieri hanno inoltre accertato 31 lavoratori irregolari, opere abusive e sequestrato oltre 460 chili di alimenti
Redazione
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L’inchiesta

Asta da 3 milioni con 60mila euro in contanti per la cauzione: il colpaccio della ’ndrangheta per i 200 ettari nel Reggino

Secondo il gip, il capobastone Costa avrebbe investito denaro illecito in una gara milionaria: l’accordo cercato con gli Oliveri, i rilanci ogni 15 minuti e il piano per schermare gli acquirenti. I dettagli nelle indagini della Dda di Catanzaro
Alessia Truzzolillo
Asta da 3 milioni con 60mila euro in contanti\u00A0per la cauzione: il colpaccio della\u00A0’ndrangheta per i 200 ettari nel Reggino\n
Dramma nel Vibonese

Vibo, giovane madre muore dopo una violenta emorragia: sequestrata la salma. Giorni fa si era sottoposta a un intervento in una clinica privata

La donna, originaria di Tropea e residente a Longobardi, era stata operata pochi giorni prima in una struttura dell’alto Tirreno cosentino. All’alba di giovedì la corsa allo Jazzolino, tre arresti cardiaci poi il drammatico epilogo. Lascia il marito e un figlio di quattro anni
Cristina Iannuzzi
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Nuovo inizio

Riapre la scuola più antica di Vibo Marina, all’inaugurazione della Presterà anche il papà dell’attore Giuseppe Zeno: «Ha fatto qui le elementari»

Dopo otto anni durante i quali è stata vandalizzato e poi finalmente ristrutturato, la campanella è tornata a suonare nel plesso di via Umbria con quasi un secolo di storia, scampato anche ai bombardamenti del 1943. Al taglio del nastro il sindaco Romeo e la sua giunta
Cristina Iannuzzi
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L’ultimo saluto

Morte del giovane Giuseppe Bianchi, il sindaco di Mileto proclama il lutto cittadino per sabato 12 settembre in occasione dei funerali

La comunità milese si prepara a stringersi attorno alla famiglia del ragazzo nel giorno dell’ultimo saluto. Bandiere a mezz’asta e saracinesche abbassate per accompagnare il dolore della città
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Dalla Questura

Rinascita Scott, in attesa della pena definitiva torna in libertà ma scatta di nuovo la sorveglianza speciale

Il Tribunale di Catanzaro accoglie l’iniziativa della Divisione Anticrimine della Questura di Vibo: obbligo di soggiorno nel comune di residenza, firma in Polizia e pesanti limitazioni agli spostamenti
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La decisione

Referendum sui sottosegretari in Calabria: il Tar dichiara l'inammissibilità e passa la palla al giudice ordinario

Il Tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione e dà ragione ai consiglieri di opposizione. Referendum sempre più vicino. Il commento del Pd: «Occhiuto venga in aula a chiudere questa triste pagina»
Alessia Truzzolillo
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Vibo si stringe alle famiglie di Totò Reggio e Giuseppe Bianchi, Romeo: «Due perdite che hanno colpito profondamente la città»

Il cordoglio del sindaco per lo storico professore del liceo classico morto dopo l’aggressione subita in casa e per il 14enne di Mileto scomparso nel giorno del compleanno. La madre del ragazzo, Tina Galante, dirige il coro Magnificat del Duomo di Vibo
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Il lutto

È morta Emma Bonino, storica leader radicale

Pochi giorni fa il ricovero d'urgenza a Roma, ma poi era uscita dalla terapia intensiva e dimessa dall'ospedale Santo Spirito. Più Europa: «Ci lascia una delle protagoniste più  coraggiose della storia politica del nostro Paese»
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Mattinata difficile

Vibo, incidente stradale a Moderata Durant in prossimità dell’ambulatorio: scontro tra due auto e traffico in tilt

L’impatto a poca distanza dalla grande rotonda davanti al Teatro comunale. Nei giorni scorsi altri incidenti nella stessa zona hanno interessato il cantiere dove è in corso di realizzazione la nuova rotatoria sulla Statale 18
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Denise Cosco, oggi verrà effettuata l’autopsia. L’ex avvocato: «Peso inumano sulle sue spalle»

I pm di Velletri procedono per istigazione al suicidio. Il fascicolo è contro ignoti. L’ex legale: «Ferita profonda per tutto il Paese»
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