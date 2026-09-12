Primo temporale e Vibo va in tilt: alberi abbattuti, una ventina gli interventi dei vigili del fuoco

A dieci giorni dalla morte del 26enne di Mirto Crosia nello scontro tra due natanti, papà Valentino racconta il dolore della famiglia, l’allarme automatico partito dal cellulare e i progetti che il figlio aveva per il futuro
VIDEO | Avevamo incontrato l’anziano a giugno davanti al Comune di Vibo mentre si approvvigionava da un rubinetto del Municipio, ora si rifornisce alla piscina comunale. «Ogni giorno così, non ce la faccio più»
L’attività delle Compagnie di Vibo, Tropea e Serra San Bruno nel fine settimana. Controlli anche sulle strade: due patenti ritirate per alcol e uso di stupefacenti. A Nardodipace arrestato un uomo che aveva violato le prescrizioni dell’affidamento in prova ai servizi sociali. A Maierato sequestrati 48 chili di alimenti scaduti
Il giovane di Gioia Tauro, amante delle sfide, è partito dallo Jonio e ha raggiunto il Tirreno tra boschi, montagne, sentieri panoramici e borghi: «Toccato il mare mi sono gettato a terra in ginocchio»
Il procuratore generale Sforza si oppone ad assoluzioni e sconti di pena nel procedimento contro il clan Anello e chiede l’intervento della Suprema Corte. Chiesta la degradazione per il finanziere Bretti. L’accusa rileva gravi inosservanze come il mancato riconoscimento dell’illecita concorrenza e delle aggravanti mafiose
Telefonate tra Zaccanopoli, Rombiolo, Mileto e Drapia: c’è chi invita le vittime a recarsi a Tropea, chi inventa una fantomatica rapina fatta con l’auto di famiglia e chi vuole «controllare» i gioielli. Tutti i tentativi sono falliti grazie alla reazione dei cittadini e all’intervento dell’Arma
FOTO e VIDEO | Un grande ramo di uno dei maestosi pini che costeggiano l’arteria in entrata in città si è abbattuto sulla carreggiata. Alberi sradicati anche sulla Statale 18 e un’auto danneggiata in via Alcide De Gasperi. Chiuso perché allagato il sottopasso di via Lacquari
Romania Piccolo raccontava sui social i problemi di salute e gli interventi subiti. In uno degli ultimi commenti parole durissime contro chi l’aveva operata nei mesi precedenti. Ora le cause del decesso sono al vaglio della magistratura
Ventuno stabilimenti sarebbero stati avviati in totale assenza di contratto di concessione. I Carabinieri hanno inoltre accertato 31 lavoratori irregolari, opere abusive e sequestrato oltre 460 chili di alimenti
Secondo il gip, il capobastone Costa avrebbe investito denaro illecito in una gara milionaria: l’accordo cercato con gli Oliveri, i rilanci ogni 15 minuti e il piano per schermare gli acquirenti. I dettagli nelle indagini della Dda di Catanzaro
La donna, originaria di Tropea e residente a Longobardi, era stata operata pochi giorni prima in una struttura dell’alto Tirreno cosentino. All’alba di giovedì la corsa allo Jazzolino, tre arresti cardiaci poi il drammatico epilogo. Lascia il marito e un figlio di quattro anni
Dopo otto anni durante i quali è stata vandalizzato e poi finalmente ristrutturato, la campanella è tornata a suonare nel plesso di via Umbria con quasi un secolo di storia, scampato anche ai bombardamenti del 1943. Al taglio del nastro il sindaco Romeo e la sua giunta
Il Tribunale di Catanzaro accoglie l’iniziativa della Divisione Anticrimine della Questura di Vibo: obbligo di soggiorno nel comune di residenza, firma in Polizia e pesanti limitazioni agli spostamenti
Il Tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione e dà ragione ai consiglieri di opposizione. Referendum sempre più vicino. Il commento del Pd: «Occhiuto venga in aula a chiudere questa triste pagina»
Il cordoglio del sindaco per lo storico professore del liceo classico morto dopo l’aggressione subita in casa e per il 14enne di Mileto scomparso nel giorno del compleanno. La madre del ragazzo, Tina Galante, dirige il coro Magnificat del Duomo di Vibo
Pochi giorni fa il ricovero d'urgenza a Roma, ma poi era uscita dalla terapia intensiva e dimessa dall'ospedale Santo Spirito. Più Europa: «Ci lascia una delle protagoniste più coraggiose della storia politica del nostro Paese»
L’impatto a poca distanza dalla grande rotonda davanti al Teatro comunale. Nei giorni scorsi altri incidenti nella stessa zona hanno interessato il cantiere dove è in corso di realizzazione la nuova rotatoria sulla Statale 18