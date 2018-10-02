Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Attimi di paura questa mattina in via Lacquari a Vibo Valentia per un principio d’incendio sviluppatosi, per cause in corso di accertamento, all’interno di una nota rivendita di autoricambi. Poco prima delle 7.10 la centrale operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ha ricevuto la richiesta d’intervento, inviando tempestivamente sul posto personale operativo. L’azione dei vigili del fuoco ha consentito la rapida estinzione del principio di incendio, impedendo che lo stesso si propagasse ai materiali presenti nel locale.