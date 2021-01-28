Accolta l’eccezione della difesa che ne voleva l’esame non come testimone. I pm chiedono intanto al Tribunale la sospensione dei termini di custodia cautelare

Verrà sentito come imputato e non come testimone nel maxi-processo Rinascita-Scott il collaboratore di giustizia, Andrea Mantella. Il Tribunale collegiale di Vibo Valentia (Brigida Cavasino presidente, a latere i giudici Gilda Romano e Claudia Caputo) ha infatti sciolto la riserva su un’eccezione che era stata sollevata dagli avvocati Diego Brancia, Giuseppe Di Renzo e Francesco Lione alla quale si erano poi associati altri legali. La pubblica accusa aveva chiesto che l’esame del collaboratore di giustizia avvenisse prima di quello di tutti gli altri imputati e non alla fine. Il Tribunale, accogliendo l’eccezione sollevata dall’avvocato Brancia, ha deciso che Mantella venga sentito come imputato e non come testimone, cambiando così il parametro di valutazione della prova, applicandosi quindi l’articolo 192 terzo comma, vale a dire che le sue dichiarazioni saranno valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.

I pm hanno poi chiesto al Tribunale collegiale la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti degli imputati detenuti. I giudici sin sono riservati di decidere mentre hanno rigettato alcune questioni in ordine all’utilizzabilità di diverse intercettazioni. Si riprenderà lunedì con l’esame dei collaboratori di giustizia: Luigi Bonaventura, Angelo Cortese, Giuseppe Costa, Giuseppe Di Giacomo, Vincenzo Marino, Francesco Oliverio, Antonio Sestito e Pino Vrenna.

