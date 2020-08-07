L’uomo aveva posizionato una scala a pioli per poter ritornare nella sua abitazione ma ha perso l’equilibrio precipitando al suolo. Necessario l’intervento dell’elisoccorso

È rimasto chiuso fuori casa senza chiavi e, per rientrare nella sua abitazione, ha provato a passare dal balcone, appoggiando una scala a pioli sulla parete esterna dell’edificio. Quindi avrebbe perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra e riportando diverse ferite nonchè un serio trauma cranico. È questa la prima sommaria ricostruzione dell’incidente avvenuto questa mattina a Vibo Marina, in via Longobardi, dove un 77enne è stato soccorso dal personale sanitario in seguito alla caduta da alcuni metri d’altezza. Considerata la gravità dei traumi, sul posto è intervenuta anche un’eliambulanza che ha provveduto a trasportare l’uomo in ospedale a Catanzaro. Critiche le sue condizioni. A preoccupare è soprattutto il trauma riportato alla testa. Sul posto anche la Squadra Volanti della Questura.