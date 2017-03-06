La nomina del consigliere più votato alle ultime elezioni è stata sancita oggi con apposito decreto da Andrea Niglia. L’Ente parte offesa nel procedimento scaturito dall’operazione antimafia che vede tra gli imputati proprio il suo presidente e sindaco di Briatico

È Alfredo Lo Bianco, consigliere comunale di maggioranza al Comune di Vibo Valentia recentemente eletto in seno al consiglio provinciale vibonese, il nuovo vicepresidente dell’Ente intermedio guidato dal presidente Andrea Niglia.

La nomina di Lo Bianco, primo degli eletti alle consultazioni per il rinnovo dell’assemblea provinciale tenutesi il 20 dicembre scorso, è stata sancita oggi con apposito decreto firmato dallo stesso presidente Niglia, il quale si è riservato di assegnargli le deleghe sulle materie di competenza con un successivo atto, così come farà con i consiglieri delegati.

Il decreto ha probabilmente subito un’accelerazione anche in funzione del primo atto che lo stesso neo vicepresidente Lo Bianco (foto) si è trovato a firmare subito dopo la sua nomina, ovvero la costituzione di parte civile nel processo “Costa Pulita” che vede tra i suoi imputati, com’è noto, proprio il presidente della Provincia e sindaco di Briatico Andrea Niglia.

Il procedimento vede infatti l’Ente Provincia chiamato in causa quale parte offesa rispetto ai reati ascritti a ben 82 imputati, tra i quali amministratori locali, funzionari, imprenditori nonché persone ritenute vicine alle consorterie mafiose degli Accorinti e dei Melluso di Briatico e degli Il Grande di Parghelia, rientranti nella sfera d’influenza dei Mancuso di Limbadi.

Quaranta in tutto le persone fisiche parte offesa nel processo, mentre sono 5 gli enti pubblici nella stessa posizione. Oltre alla Provincia di Vibo e al Comune di Briatico, vi sono infatti anche la Presidenza del Consiglio dei ministri e i comuni di Vibo Valentia e Parghelia.

A rappresentare la Provincia sarà l’avvocato Vincenzo Sgromo del Foro di Catanzaro.

