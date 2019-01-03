Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Confermato dal presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, il segretario generale dell’ente Mario Ientile. Il relativo decreto di nomina fa riferimento ad un arco temporale che coprirà l’intero periodo del mandato elettorale del presidente della Provincia. Nel riconfermare la nomina, il presidente della Provincia sottolinea l’apprezzamento nei confronti di Mario Ientile per “l’alta professionalità, competenza ed esperienza” dello stesso e da qui l’opportunità di una riconferma nell’incarico.
Mario Ientile, 64 anni, di Bovalino (in foto), ha prestato in passato servizio quale segretario comunale ad Antonimina, Benestare, Taurianova, Caulonia, Stignano, Ardore, Placanica e Siderno, tutti Comuni in provincia di Reggio Calabria.