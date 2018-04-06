L’inviato Luca Gualtieri intenzionato a capirne di più attraverso l’ascolto di Giovanni Patania e del sindaco Elio Costa

Arriva in città Striscia la Notizia con l’inviato Luca Gualtieri. Nel “mirino” del Tg satirico di Canale 5, il Comune di Vibo Valentia dove l’inviato si è intrattenuto stamane fuori dal palazzo municipale per intervistare Giovanni Patania sulle problematiche delle Marinate e quindi ha varcato l’ingresso del municipio per intervistare il sindaco Elio Costa. Non è la prima volta che “Stiscia la Notizia” si occupa del quartiere Pennello di Vibo Marina. Era accaduto nel febbraio del 2008, quindi nel maggio del 2014 con un’intervista di Stefania Peyx all’allora sindaco Nicola D’Agostino.

Da allora poco o nulla è cambiato e da qui il nuovo arrivo in città di Striscia la Notizia che manderà il servizio in onda nei prossimi giorni.