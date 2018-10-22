Ignoti si sono introdotti all’interno dei locali scolastici accanendosi contro mobili e supporti didattici. A fare la scoperta una collaboratrice scolastica alla riapertura della scuola

Rientro in aula amaro, questa mattina, per studenti e personale docente e non docente del Liceo scientifico “Niccolò Machiavelli” di Soriano, oggetto di un vero e proprio raid vandalico, ad opera di ignoti, che ne hanno devastato gli arredi e i materiali didattici. Porte divelte, lavagne multimediali distrutte, pareti imbrattate, banchi e sedie rovesciate e aule e uffici messi a soqquadro: questo lo sconfortante scenario presentatosi agli occhi di una collaboratrice scolastica all’apertura della scuola. Subito allertata la dirigente scolastica Licia Bevilacqua e la fiduciaria d’istituto Maria Teresa Daffinà, del grave episodio sono stati informati i carabinieri della locale Stazione per i rilievi del caso e l’avvio delle indagini. Ingenti i danni la cui entità resta ancora da stimare con precisione.