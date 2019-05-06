Poteva avere conseguenze ben più gravi l’episodio avvenuto nella trafficatissima via Dante Alighieri. Principale imputato la scarsa manutenzione del verde

Poteva avere conseguenze ben più gravi, e soltanto il caso ha evitato il peggio. Questa mattina un grosso ramo di uno degli alberi di via Dante Alighieri a Vibo Valentia si è staccato cadendo rovinosamente addosso ad un’auto, una Citroen C3, che proprio in quel momento stava percorrendo la trafficatissima arteria cittadina, davanti all’ufficio postale. Da quanto è stato possibile apprendere, non si registrano danni alle persone. Ma ci è mancato poco. Segno evidente della scarsa o nulla manutenzione che viene effettuata sugli alberi della città e che sarebbe potuta costare molto di più dei danni ad una macchina. Sul posto, per mettere in sicurezza l’area, anche i Vigili del fuoco e i carabinieri.