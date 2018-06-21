I due volatili, notati da alcuni passanti che hanno contattato la sala operativa, sono stati prontamente liberati

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti a Tropea, nei pressi del depuratore, per il recupero di due volatili. Sono stati alcuni passanti ad accorgersi della presenza di due rapaci impigliati nella rete paramassi posta a protezione della via che porta al lungomare e ad allertare la sala operativa del Comando. Sul posto si è portata una squadra che ha richiesto l’intervento della piattaforma tridimensionale per consentire di raggiungere e recuperare i due rapaci. I vigili del fuoco, dopo aver verificato che i due volatili non avevano riportato traumi, li hanno liberati.