I carabinieri di Vibo Valentia hanno arrestato tre persone, Paolo Aurelio Tomaino, di 43 anni, Pasquale D’Andrea (31) e Giuseppe Lo Bianco (44), in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro.
I provvedimenti sono stati eseguiti a seguito di una sentenza, divenuta esecutiva, ad un anno di reclusione per una rapina avvenuta nel 2010 ai danni di un esercizio commerciale di Vibo Valentia.
A Lo Bianco il provvedimento è stato notificato nel carcere di Palmi dove si trova detenuto per altra causa.