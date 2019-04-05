La Provincia di Vibo Valentia ha revocato l’ordinanza di chiusura dopo il crollo del parapetto di un ponte

Revocata dopo oltre due mesi l’ordinanza di chiusura al transito della strada provinciale numero 94 (ex Statale 501) che collega Mongiana alla frazione Santa Maria di Cropani e quindi a Fabrizia. Il tecnico di zona, geometra Giuseppe Carmelo Mari, ha infatti comunicato alla Provincia l’avvenuta ultimazione dei lavori di ripristino della transitabilità interrotta in precedenza per il crollo del parapetto di un ponte. Sul posto – al momento del crollo, avvenuto il 25 gennaio scorso, si era portata una squadra del gruppo comunale volontari della Protezione civile di Mongiana su disposizione del sindaco, Bruno Iorfida, in supporto ai vigili del fuoco che avevano effettuato i primi sopralluoghi.

Non era mancato l’intervento sul posto dove era avvenuto il crollo (in foto), anche da parte dei carabinieri della Stazione di Fabrizia, oltre che del personale della Provincia di Vibo Valentia. Per la messa in sicurezza della strada e del ponte, la Provincia aveva attivato le procedure di somma urgenza affidando i lavori ad una ditta locale. Completate le opere più urgenti, lungo l’intero tracciato stradale persistono ancora alcune situazioni di disagio in ordine alla percorribilità. Da qui – previa rimozione degli sbarramenti e della segnaletica di divieto precedentemente installati e l’installazione di segnaletica verticale – la limitazione della velocità a 50 Km/h per l’intero percorso di una strada fondamentale per la mobilità nelle Serre vibonesi. La viabilità in provincia di Vibo continua così a mostrare tutti i propri limiti, con una politica locale che negli anni continua a far pagare ai cittadini e ad un intero territorio un prezzo altissimo in termini di sicurezza, manutenzione e mobilità.

