La sostanza stupefacente è stata rinvenuta dalla Polizia nel corso di una perquisizione domiciliare unitamente ad una pistola semiautomatica con il colpo in canna e il caricatore pieno

Personale della Sezione antidroga della Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia e del Posto fisso di Polizia di Tropea, nella mattinata di ieri, 15 febbraio, ha proceduto alla perquisizione domiciliare dell’abitazione e degli altri luoghi nella disponibilità di Roberto Ferrinda, 51enne di Tropea, titolare di un bar, pluripregiudicato con precedenti specifici per droga.

Durante la ricerca, svolta con l’ausilio di unità cinofile antidroga dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, all’interno del bar gestito dall’uomo, sito in via Roma di Santa Domenica di Ricadi, dentro un armadietto nel retrobottega, veniva rinvenuto un borsello contenente denaro e una pistola semiautomatica calibro 22 in ottimo stato d’uso, con matricola punzonata, il colpo in canna ed il caricatore rifornito.

Sempre nello stesso ambiente, all’interno di un mobiletto basso ad ante scorrevoli, in mezzo a varie confezioni di caffè, veniva rinvenuto un panetto di cocaina confezionato sottovuoto, del peso di 500 grammi.

All’interno del bar, sotto la macchina del caffè, venivano rinvenuti due sacchetti in cellophane del tipo utilizzato per congelare gli alimenti, contenenti il primo altri 55,7 grammi di cocaina, e il secondo 8,2 grammi sempre della stessa sostanza; inoltre, dentro un barattolo di latta a poca distanza, è stata trovata un’ulteriore somma di denaro.

La perquisizione personale su Ferrinda (in foto) consentiva poi di rinvenire, in varie tasche dei pantaloni, 12 dosi di cocaina pronte per lo spaccio, preconfezionate (circa grammi 1,2 a dose), tramite l’arrotolamento a mo’ di caramella di piccoli lembi di plastica, per complessivi ulteriori 15,7 grammi.

Veniva, inoltre, rinvenuto e sequestrato materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti e un bilancino elettronico di precisione. La droga e l’arma, debitamente sottoposte a sequestro, saranno inviate alla Polizia Scientifica di Reggio Calabria per gli opportuni ulteriori accertamenti; anche le somme di denaro sono state sottoposte a sequestro, trattandosi evidentemente dell’illecito provento dell’attività di spaccio.

Dopo i consueti adempimenti, il 51enne tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina (complessivi 580 grammi) e violazione della normativa sul controllo delle armi, è stato associato alla Casa circondariale di Vibo Valentia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.