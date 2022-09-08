Dovrà dimorare nel territorio comunale di Roma. L’operazione della polizia nell’aprile scorso che ha portato anche all’arresto di un cugino della giovane

Il gip del Tribunale di Vibo Valentia, Francesca Loffredo, ha disposto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Roma nei confronti di Arianna Idà, 23 anni, di Gerocarne. Il gip ha infatti accolto in tal senso un’istanza di revoca dai domiciliari avanzata dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Sergio Rotundo.

Nonostante la gravità indiziaria rimasta immutata, lo stesso giudice ha ritenuto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Roma idonea al soddisfacimento delle esigenze cautelari collegate al periodo di reiterazione criminosa. Arianna Idà era stata arrestata nell’aprile scorso dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia e dai poliziotti del Commissariato di polizia di Serra San Bruno con l’accusa di riciclaggio. Arianna Idà (figlia del più noto Franco Idà, cognato del boss ergastolano Bruno Emanuele) all’arrivo della polizia si sarebbe invece allontanata velocemente dall’abitazione del cugino Michele Idà – arrestato per detenzione di armi, munizioni e stupefacenti – , portando con sé due borse e cercando di nascondersi in altri appartamenti; inseguita a piedi e bloccata dai poliziotti, è stata trovata in possesso della somma in contanti di 202.000 euro, denaro sottoposto a sequestro.

L’operazione della polizia arrivava dopo il clamore mediatico sollevato dalle inchieste giornalistiche sui portatori delle statue durante le processioni di Soriano in cui figurava – fra gli altri – pure Michele Idà, cugino omonimo dell’arrestato e fratello di Arianna Idà. Ad oggi sulle processioni e sulla vicenda dei portatori delle statue è calato il silenzio.

