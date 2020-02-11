La Squadra Mobile di Vibo ha notificato il provvedimento della Dda di Catanzaro

C’è anche Sasha Fortuna, 41 anni, di Vibo ma residente a Rioveggio Monzuno, nel Bolognese, fra i destinatari del decreto di sequestro preventivo di beni della Dda di Catanzaro eseguito il 5 febbraio scorso dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia. Nello specifico, a Sasha Fortuna sono stati sequestrati un immobile a Bologna dove risiede ed un’autovettura. Le indagini avrebbero permesso di riscontrare l’esistenza di una sproporzione tra i redditi dichiarati e i patrimoni effettivamente ricevuti. Il sequestro dovrà ora essere convalidato dal gip distrettuale di Catanzaro. Sasha Fortuna è finito nell’operazione “Rimpiazzo” contro il clan dei Piscopisani con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico ed estorsione ai danni del titolare della palestra Egofitness di Vibo. Anche Sasha Fortuna – difeso dagli avvocati Gabriele Bordoni e Luigi La Scala – è stato fra i destinatari il 31 gennaio scorso dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Nel maggio scorso il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato nei suoi confronti l’ordinanza di custodia cautelare.



