Era accusato del reato di associazione mafiosa e aveva scelto il rito abbreviato anche nell'ambito dell'operazione "Nemea"

La Corte di Appello di Catanzaro – Terza Sezione Penale, in data odierna e in accoglimento dell’appello proposto dai difensori Daniela Garisto e Diego Brancia, ha assolto dalla imputazione associativa di stampo mafioso pluriaggravata, Giacomo Cichello classe ‘87, coinvolto nella maxinchiesta Rinascita-Scott e condannato in primo grado con rito abbreviato alla pena di anni 8 di reclusione dal gup distrettuale di Catanzaro che aveva accolto in pieno la richiesta di pena avanzata dal pm della Dda di Catanzaro, Annamaria Frustaci. Nei suoi confronti e di altri sei imputati l’accusa era di appartenere al clan Soriano di Filandari e il 2 aprile del 2020 era stato disposto il giudizio immediato. Giacomo Cichello aveva però successivamente optato per il rito abbreviato non venendo così unificata la sua posizione a quella degli altri 6 imputati confluita nell’altro processo – concluso dinanzi al Tribunale di Vibo – nato dall’operazione “Nemea” dove il 35enne di Filandari era stato condannato a 5 anni. Oggi per Giacomo Cichello è stata dichiarata l’immediata perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere, dove eradetenuto dal 19 dicembre 2019. Nel 2018 il padre francesco Cichello, a seguito del coinvolgimento del figlio nell’inchiesta antimafia “Nemea”, si era dimesso dalla carica di consigliere comunale di maggioranza del Comune di Filandari.

