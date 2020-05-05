VIDEO - L’uomo è stato scovato in un’abitazione rurale, dotata di videosorveglianza, in contrada Batia a San Gregorio d’Ippona. Le immagini del blitz dei carabinieri

Nella notte, i Carabinieri del Ros, del Comando provinciale di Vibo Valentia e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, coordinati dalla Procura distrettuale antimafia di Catanzaro, a seguito di un intervento eseguito in un’abitazione rurale nelle campagne di contrada Batia, di San Gregorio d’Ippona, hanno arrestato il latitante Gregorio Giofrè, 57 anni.



Giofrè era ricercato dal 19 dicembre 2019, a seguito dell’ordinanza cautelare emessa dal Gip di Catanzaro, nell’ambito dell’operazione Rinascita-Scott. Secondo le indagini che hanno portato al provvedimento custodiale nei confronti di 334 soggetti, responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, omicidio, traffico di stupefacenti, estorsione, riciclaggio ed altri gravi reati, Giofrè è ritenuto esponente apicale del locale di San Gregorio d’Ippona, imparentato con Rosario Fiarè, storico capo locale, attualmente in regime di detenzione domiciliare. [Continua]

width="560" height="315" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="">

Dopo la cattura di Saverio Razionale e Gregorio Gasparro, avvenuta lo scorso 19 dicembre 2019, era rimasto il più importante esponente della struttura mafiosa in libertà. Il locale di San Gregorio d’Ippona, sin dagli anni ’80, è stato fedele ai Mancuso di Limbadi ed i suoi più influenti appartenenti sono stati centrali per consentire loro la gestione unitaria della ‘ndrangheta vibonese. Secondo l’ipotesi accusatoria, avvalorata anche dalle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, Giofrè, indagato per associazione mafiosa ed una serie di condotte estorsive, aggravate dal metodo mafioso, aveva il compito organizzare la riscossione delle estorsioni agli imprenditori secondo un sistema centralizzato, valido per tutta la provincia, che consentiva alla cosca di competenza l’ottenimento della messa a posto, normalmente ammontante al 3 per cento del valore dei lavori, con il conseguente fiore non solo per la locale competente nel luogo in cui il lavoro veniva eseguito, ma anche per quella di competenza del luogo di provenienza dell’imprenditore, secondo dinamiche che consentivano l’alimentazione di una bacinella comune. Giofrè costituiva, nel settore, anche il punto di riferimento ultimo per le interlocuzioni con esponenti delle cosche della ‘ndrangheta di diverse province che conoscevano il suo ruolo e gestivano l’azione estorsiva secondo un modello che conferma l’unitarietà dell’organizzazione mafiosa calabrese, non solo dal punto di vista formale ma anche sostanziale.

L’abitazione in cui si era nascosto il latitante è di proprietà di un soggetto ritenuto vicino alla cosca sangregorese ed era munita di un complesso dispositivo di videosorveglianza.