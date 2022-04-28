Sarà necessario un nuovo esame da parte del Tdl per decidere se l’imputato dovrà tornare o meno in carcere

La Cassazione, in accoglimento di un ricorso presentato dagli avvocati Michelangelo Miceli e Leopoldo Marchese, ha annullato per la seconda volta con rinvio per un nuovo esame la decisione del Tdl che a gennaio in accoglimento di un ricorso della Dda aveva dichiarato compatibile la detenzione in un centro clinico di Domenico Cugliari, 62 anni, di Sant’Onofrio.

Tutto nasce dalla decisione del gip distrettuale, Claudio Paris, che nel dicembre 2020 per ragioni di salute ha concesso gli arresti domiciliari a Domenico Cugliari, alias “Micu i Mela”, ritenuto dall’accusa in Rinascita Scott uno dei reggenti del clan Bonavota. Avverso tale decisione la Procura distrettuale ha fatto ricorso al Tdl il quale sulla scorta di una consulenza medica aveva fatto venir meno i domiciliari disponendo la detenzione di Cugliari in un centro clinico per curarsi al meglio. Contro tale decisione hanno però fatto ricorso in Cassazione i difensori (avvocati Miceli e Marchese) di Cugliari e la Suprema Corte ha dato loro ragione nel dicembre scorso annullando con rinvio per un nuovo esame, posto che il Tdl non aveva indicato le modalità di trasferimento di Cugliari in ospedale, né specificato in quale centro clinico doveva essere ricoverato. Quindi a gennaio la nuova decisione del Tdl che rispediva Domenico Cugliari in carcere, anche questa impugnata dai difensori ed ora annullata con rinvio per la seconda volta dalla Suprema Corte.



Cugliari, conosciuto anche come “Micu ‘i Mela”, è lo zio di Pasquale Bonavota, attualmente latitante ed inserito nell’elenco dei maggiori ricercati del Paese. Rinviato a giudizio per associazione mafiosa, Domenico Cugliari è tra gli imputati del maxiprocesso Rinascita Scott. Domenico Cugliari si trova detenuto agli arresti domiciliari a Torino e per lui sarà necessaria una terza prunicia da parte del Tribunale del Riesame.

LEGGI ANCHE: Narcotraffico con la Puglia, condanne per clan Bonavota di Sant’Onofrio

Pasquale Bonavota inserito nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità

‘Ndrangheta, operazione Conquista: 7 condanne. Cancellati tre ergastoli