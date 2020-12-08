Il 46enne di Vena Superiore viene collocato vicino a Giovanni Mancuso e poi ad Andrea Mantella

Ritorna in totale libertà Mario De Rito, 46 anni, di Vena Superiore, frazione di Vibo Valentia. E’ quanto deciso dal Tribunale del Riesame di Catanzaro in accoglimento dei profili di carenza motivazionale rilevati dalla quinta sezione penale della Cassazione che aveva annullato il precedente provvedimento del Tdl. Da qui la decisione di rimettere in libertà Mario De Rito (che si trovava ai domiciliari), in accoglimento di un ricorso degli avvocati Diego Brancia e Alessandro Diddi.

Mario De Rito è imputato nell’operazione Rinascita-Scott per i reati di associazione mafiosa ed estorsione aggravata dalle modalità mafiose nell’ambito dell’operazione Rinascita-Scott. Il Tribunale del Riesame aveva riqualificato il fatto in concorso esterno in associazione mafiosa confermando nel resto. Ad avviso degli inquirenti, dopo aver servito Giovanni Mancuso, sarebbe stato “reclutato” da Andrea Mantella in nome e per conto del quale avrebbe svolto l’attività di recupero crediti con modalità mafiose, riscuotendo i proventi delle estorsioni nella zona di Vena Superiore e Vena di Ionadi.