Decisione del Tribunale del Riesame dopo un annullamento con rinvio ad opera della Cassazione. Si trova sotto processo in quanto ritenuto vicino al clan Mancuso

Lascia gli arresti domiciliari e ritorna in libertà l’imprenditore ed avvocato Vincenzo Renda, 50 anni, di Vibo Valentia, coinvolto nell’operazione Rinascita-Scott. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, dopo un precedente annullamento con rinvio ad opera della Cassazione, in accoglimento di un ricorso degli avvocati Diego Brancia e Francesco Gambardella.

Associazione mafiosa (clan Mancuso), l’accusa per l’avvocato ed imprenditore Vincenzo Renda. “Quale direttore tecnico e comproprietario della società “Genco Carmela e Figli Srl”, con sede legale in Vibo Valentia – si legge nel capo di imputazione – nonché amministratore unico delle società “Calfood srl e Itc srl” con sede a Vibo, avrebbe devoluto al clan Mancuso “somme di denaro secondo prestabilite scadenze temporali, consapevole del ruolo svolto sul territorio dalla consorteria e dai suoi associati, instaurando con l’una e con gli altri un rapporto di reciproci vantaggi”: il clan avrebbe ricevuto risorse economiche a scadenze fisse, l’imprenditore avrebbe goduto di “tutela e protezione da possibili aggressioni da parte di altre consorterie”. Il reato è stato poi riqualificato in concorso esterno in associazione mafiosa. A settembre il Tribunale del Riesame sempre per Vincenzo Renda ha annullato la misura cautelare ai domiciliari anche nell’ambito dell’operazione antimafia denominata “Imponimento”. In questo caso Renda è accusato di illecito smaltimento dei rifiuti e dei residui delle opere di sbancamento derivanti dalla realizzazione del resort di lusso denominato “Galìa” sito a Pizzo Calabro, con l’aggravante mafiosa di avere agevolato il clan Anello di Filadelfia. [Continua in basso]

Infine su Vincenzo Renda pende una richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Vibo per corruzione in concorso con l’ex sindaco di Pizzo Gianluca Callipo.

