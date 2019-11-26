Si era allontanata sabato scorso in autobus dal paese non dando più notizie di sé. Prefettura di Vibo e forze dell’ordine avevano avviato le ricerche

E’ stata ritrovata a Roma dalla polizia Luciana Tassone, 34 anni, scomparsa da Fabrizia sabato scorso. I familiari della ragazza si stanno recando sul posto. Le condizioni di salute della giovane, allo stato, appaiono buone. Luciana Tassone sabato mattina aveva preso un autobus partito da Fabrizia e da quel momento i familiari non erano più riusciti a mettersi in contatto con lei. Domenica mattina, quindi, il padre si è recato dai carabinieri della stazione di Fabrizia per denunciarne la scomparsa, mentre la sorella, Patrizia Tassone, aveva pubblicato un post su Facebook. La Prefettura di Vibo Valentia aveva attivato il Piano provinciale persone scomparse.