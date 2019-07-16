L’intervento, che ha comportato l’interruzione della fornitura idrica a Ricadi e Tropea, si è concluso nel pomeriggio. In serata a l’erogazione tornerà regolare

La Sorical ha reso noto di aver completato i lavori di sostituzione di un tratto di condotta dell’acquedotto Medma nel comune di Joppolo. I lavori, che hanno comportato l’interruzione del servizio per i comuni di Ricadi e la località Vulcano di Tropea, erano indifferibili, asserisce Sorical, «a seguito della deformazione della condotta a causa della caduta massi dall’area di cantiere dell’Anas, sulla strada provinciale 23 Joppolo-Coccorino». Nelle scorse settimane si sono verificate rotture della condotta e Sorical è stata costretta alla sostituzione di un primo tratto di 12 metri. I lavori sono stati ultimati alle ore 16 di oggi, martedì 16 luglio, e i conduttori acquedottistici della Sorical stanno procedendo alla graduale immissione dell’acqua. Il servizio tornerà regolare in serata.

