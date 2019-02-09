In seguito all’incidente, avvenuto a Briatico dopo un rocambolesco inseguimento, l’anonimo ladro ha fatto perdere le sue tracce fuggendo in un campo

Nella notte appena trascorsa, in località Marina di Pizzo, si è consumato un nuovo furto di autovettura. I Carabinieri della locale Stazione, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno dato l’allarme diramando le ricerche su tutto il territorio della provincia. Pochi minuti dopo una Gazzella del Nucleo operativo e radiomobile di Vibo Valentia è riuscita ad intercettare, a Briatico, proprio la vettura rubata pochi minuti prima. Ne nasceva un rocambolesco inseguimento fra la pattuglia dell’Arma ed il malvivente alla guida del veicolo rubato che terminava poco dopo con uno schianto e l’uscita di strada di quest’ultimo. L’ignoto ladro infatti, probabilmente a causa del manto stradale bagnato combinato alla paura di essere fermato dai militari, ha perso il controllo del veicolo urtando un marciapiedi e finendo in mezzo ad un campo. Abbandonato il veicolo si è poi lanciato in mezzo alla fitta vegetazione facendo perdere le sue tracce. Fortunatamente l’orario notturno e la bassa densità di autovetture in transito hanno scongiurato più gravi conseguenze dell’intera vicenda che, come detto, si è svolta sulle strade dei centri abitati dei comuni costieri del Vibonese. Le indagini, condotte dai carabinieri del Norm di Vibo Valentia unitamente ai colleghi della Stazione di Pizzo, sono in corso al fine di individuare l’autore del fatto.