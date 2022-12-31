Era stato sistemato dai ragazzi alla base del tronco di un albero centenario abbattuto qualche anno fa

Dopo il petardo che ha causato danni alla statua del bambinello nel presepe di piazza Repubblica a Pizzo, nel quartiere Stazione è toccato questa volta all’intero presepe – una piccola capanna con i pastorelli – essere portato via. Era stato sistemato dai ragazzi del quartiere alla base del tronco di uno storico pino abbattuto qualche anno fa, ma qualcuno ha pensato di trafugarlo. Un gesto che ha indignato i residenti, e non solo, ed al quale comunque si pensa di rispondere con nuove iniziative capaci di rilanciare una zona importante di Pizzo ed un’area Stazione da riqualificare e rilanciare.

LEGGI ANCHE: Petardo danneggia a Pizzo la statua del bambinello in piazza

Pizzo si prepara a dare il benvenuto al 2023: «Tutti in piazza a Capodanno»