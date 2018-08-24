Ancora ignote le cause del rogo. Sul posto sono impegnate due squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, dalle ore 14.30 di oggi, sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che si è sviluppato per cause ancora in corso di accertamento all’interno di un salumificio di Calimera, frazione di San Calogero. Sul posto sono impegnate due squadre operative con il supporto di un’autobotte coordinate dal funzionario di servizio Domenico Ferito. In corso di quantificazione i danni.